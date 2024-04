Quem é a jogadora que largou o futebol para virar estrela de 'Telecatch'?

Mesmo ainda no começo da nova carreira, a ex-atleta convertida em lutadora já tem experimentado um crescimento de popularidade.

Atualmente, seu perfil no Instagram já conta com 115 mil seguidores. Para o mercado de celebridades, ainda é pouco. No entanto, esse número já é superior ao de boa parte das jogadoras que disputaram a última Copa do Mundo feminina de futebol, no ano passado.

Ambição financeira

A experiência vivida por Jade está longe de ser única. Mesmo em mercados em que o futebol feminino é mais desenvolvido que no Brasil, é comum vermos jogadoras desistindo da carreira nos gramados por conta dos baixos salários e da escassez de oportunidades.

Um dos casos mais famosos é o da inglesa Madelene Wright, que aproveitou a fama conquistada por conta da repercussão da sua demissão do Charlton (foi pega bebendo champanhe enquanto dirigia com as amigas) para se transformar em uma das mais bem remuneradas produtoras de conteúdo adulto do Reino Unido.

A ex-zagueira norte-americana Deyaris Arai Pérez foi pelo mesmo caminho. Com dificuldades para encontrar um clube para defender depois de duas temporadas jogando no México, ela resolveu dar um tempo no futebol e anunciou a criação de uma conta no OnlyFans.