Como ameaça à família na Argentina pode fazer Di María jogar no Brasil

A ameaça de morte recebida pela família de Ángel di María em Rosário, cidade natal do meia-atacante argentino, pode ajudar a convencer o campeão da Copa do Mundo-2022 a se transferir para o futebol brasileiro no segundo semestre.

O jogador de 36 anos tinha uma transferência para o Rosario Central, clube que o lançou como profissional, como prioridade para a sequência da sua carreira após o fim do contrato com o Benfica, que termina em junho.

No entanto, devido à pressão de grupos ainda não identificados pela polícia de Rosario, o veterano pode optar por dar um passo diferente daquele que havia planejado e jogar no Brasil ou em outro mercado disposto a contratá-lo. Nos últimos meses, Grêmio e São Paulo manifestaram interesse em contar com o futebol do argentino.