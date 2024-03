11 vitórias e pitada de Brasil: como Portugal virou melhor seleção do mundo

A caminho de completar 40 anos, Cristiano Ronaldo já não experimenta mais semanalmente a rotina do primeiro escalão do futebol mundial desde que se transferiu para a Arábia Saudita, no começo do ano passado.

Mesmo assim, o veterano centroavante terá nos próximos meses uma oportunidade de ouro para levantar novamente um dos troféus mais cobiçados do cenário internacional.

Afinal, às vésperas do início da Eurocopa-2024, que será disputada nos meses de junho e julho, na Alemanha, Portugal se transformou na seleção número um do mundo.