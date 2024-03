Endrick é mais artilheiro que maior promessa do futebol mundial; compare

O amistoso entre Brasil e Espanha, hoje, em Madri, colocará frente a frente pela primeira vez os dois garotos que, de acordo com o tradicional ranking anual elaborado do site "Goal", são as maiores promessas do futebol mundial na atualidade: Endrick, 17 anos, futuro jogador do Real Madrid, e Lamine Yamal, 16, tratado no Barcelona como o maior talento produzido na Catalunha desde a ascensão de Lionel Messi.

O ranking

De acordo com o ranking divulgado pelo "Goal" na semana passada, Yamal é o jovem mais promissor do planeta, enquanto Endrick ocupa a segunda posição na bolsa de apostas para o futuro.

Além do atacante do Palmeiras, o Brasil conseguiu emplacar mais um nome no top 10: Vitor Roque, que curiosamente é companheiro do jovem astro espanhol no Barcelona, aparece na sexta posição.