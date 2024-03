Com 5 jogadores, Palmeiras domina seleção dos mais caros da América do Sul

Já negociado com o Real Madrid em uma transação que será completada em julho, Endrick é também o jogador mais caro do continente dentre todas as posições. Seu valor está estimado em 45 milhões de euros (quase R$ 245 milhões).

Quase só tem Brasil

Dos 11 integrantes da seleção dos jogadores mais caros da América do Sul, nada menos que dez atuam no futebol brasileiro. A única exceção é o lateral-direito argentino Agustín Giay, revelação do San Lorenzo.

Além dele, somente um outro membro do time ideal não é natural do Brasil: o uruguaio Piquerez, dono da lateral-esquerda. Todos os outros nove atletas listados estão aptos a vestir a camisa canarinho.

Ainda que em escala bem menor que o Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Fluminense, Flamengo e Atlético-MG também estão representados na equipe montada pelo "Transfermarkt".

Hora da verdade no Paulista

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista e atual bicampeão estadual, o Palmeiras recebe o Novorizontino, quinta-feira, em busca da quinta classificação consecutiva para a decisão do torneio.