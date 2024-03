Herdeiro de R$ 6 bi: quem é o jogador do Inter Miami mais rico que Messi?

Lionel Messi é um dos jogadores que mais ganharam dinheiro com futebol em toda a história da modalidade. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", sua fortuna acumulada ao longo de duas décadas de carreira está na casa dos 540 milhões (R$ 3,2 bilhões).

Mas engana-se quem pensa que o recordista de prêmios de melhor do mundo (tanto da Fifa quanto de Bolas de Ouro) é o jogador mais rico do elenco do Inter Miami. Ah, e esse posto também não pertence a Luis Suárez, Jordi Alba ou Sergio Busquets, seus velhos companheiros de Barcelona que se reencontraram com ele nos Estados Unidos.

O cara realmente cheio da grana na equipe mais badalada da MLS (Major League Soccer) é o centroavante equatoriano Leonardo Campana, herdeiro de uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões).