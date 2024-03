Dia de Champions: Clima de guerra toma conta do PSG após decisão de Mbappé

O atacante, que continua sendo o craque do time, não permaneceu em campo durante os 90 minutos nos últimos três compromissos parisienses -começou no banco uma vez e foi substituído em duas.

No último fim de semana, apesar de partida contra o Monaco estar empatada (0 a 0), Mbappé foi sacado pelo técnico Luis Enrique no intervalo. Insatisfeito, o astro decidiu não acompanhar o segundo tempo ao lado dos seus companheiros. Simplesmente, pegou suas coisas e foi embora para casa.

A situação enfureceu os ultras do clube, a ala mais radical dos torcedores na Europa, algo semelhante com as organizadas existentes no Brasil. No domingo, um dia após o incidente, eles estenderam uma faixa em frente ao Parc-des-Princes criticando o atacante e falando que estão "esperando ansiosamente pelo dia 30 de junho", data do fim do contrato do jogador.

O outro jogo do dia

Se o resultado da partida de hoje não é a principal preocupação do PSG, o mesmo não vale para o Bayern de Munique, adversário da Lazio no outro confronto que abre a rodada de volta das oitavas.

Depois de 11 temporadas consecutivas vencendo o Campeonato Alemão, a equipe bávara sabe que a Champions virou sua melhor opção de levantar um troféu em 2023/24. Afinal, no cenário nacional, após o empate por 2 a 2 com o Freiburg, na sexta-feira, a desvantagem para o Bayer Leverkusen, líder da Bundesliga, subiu para dez pontos.