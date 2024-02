Como Al-Hilal, sem Neymar, venceu 24 jogos e está perto de recorde mundial

Marcado para o dia 12 de março, uma terça-feira, o confronto contra o Al-Ittihad, do astro francês Karim Benzema, o segundo do mata-mata válido pelas quartas de final da Champions, pode marcar a 28ª vitória consecutiva do clube, algo que ninguém jamais conseguiu.

O curioso é que três dos próximos quatro compromissos do Al-Hilal, justamente os que podem dar a marca histórica ao time de Jorge Jesus, são contra o Al-Ittihad. As duas equipes também se enfrentam nesta sexta (campeonato nacional) e na próxima terça (ida da Champions). O outro adversário do candidato a recorde será o Al-Riyadh, no dia 8.

Maiores sequências de vitórias da história do futebol

27 vitórias: The New Saints (Gales), em 2016

26 vitórias: Ajax (Holanda), de 1971 a 1972

25 vitórias: Ajax (Holanda), em 1955

24 vitórias: Al-Hilal (Arábia Saudita), de 2023 a 2024

Coritiba (Brasil), em 2011

23 vitórias: Bayern de Munique (Alemanha), em 2020

21 vitórias: Manchester City (Inglaterra), de 2020 a 2021

20 vitórias: Rangers (Escócia), em 2013