Jornal do Irã apaga bumbum de Georgina em foto da família de CR7

Jogador do Al-Nassr desde janeiro do ano passado, Cristiano Ronaldo não precisou de muito tempo para ganhar a simpatia do torcedor da Arábia Saudita e do continente asiático como um todo.

Mas, apesar de todo o sucesso que o veterano português de 39 anos tem feito por lá, o estilo de vida do jogador e do restante da sua família não estão sendo tão bem aceitos assim por todo mundo na região.

No começo do mês, o jornal iraniano "Hamshahari" publicou uma versão manipulada digitalmente de uma foto da comemoração do aniversário 39 anos do atacante para minimizar as curvas da companheira de CR7.