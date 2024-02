Messi, Copa e público recorde: como o futebol, enfim, 'pegou' nos EUA

O número representa um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. A média de 22.111 torcedores por partida foi a segunda maior de todos os tempos, mas praticamente em empate técnico com a temporada recordista (22.112, registrada em 2017).

Copa a caminho

O crescimento do interesse norte-americano por futebol coincide com a proximidade do segundo Mundial que o país irá organizar. Depois de ser sede única da Copa em 1994, os EUA dividirão a organização do torneio de 2026 com Canadá e México.

No total, 11 estádios do país serão utilizados na competição. Curiosamente, a decisão será disputada em uma arena que não é aproveitada pela MLS, o MetLife Stadium, em Nova Jersey, casa dos New York Giants e New York Jets, na NFL, a liga de futebol americano.

Como funciona a MLS?

A temporada 2024 da MLS contará com a participação das mesmas 29 equipes que disputaram o título no ano passado. Essa será a primeira edição do torneio sem a estreia de novos times desde 2016.