Por que Zidane, técnico tri da Champions, está sem emprego há quase 3 anos?

A expectativa de Zizou é que o cargo ficasse vago depois do Mundial-2022. Mas como a equipe fez uma grande campanha no Qatar e alcançou a final (perdeu a decisão para a Argentina nos pênaltis), Didier Deschamps resolveu permanecer.

O atual contrato do ex-volante com a FFF (Federação Francesa de Futebol) vai até julho de 2026, ou seja, após a próxima Copa. Só que neste ano tem Euro, e uma campanha abaixo das expectativas de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e cia. pode levar a uma mudança de rumo que recoloque Zidane no páreo.

O que Zizou tem feito?

Enquanto não decide seu próximo passo profissional, o ex-meia tem jogado bastante padel (esporte que é uma mistura de tênis e squash) e protagonizado campanhas publicitárias para a Adidas, marca que é sua parceria comercial das antigas.

Sua principal atuação no futebol tem sido a de investidor do Rodez Aveyron, clube da cidade-natal da sua esposa, que ele praticamente salvou da falência em 2012 e que hoje disputa a segunda divisão francesa (dois escalões acima do momento do aporte inicial).

Zidane ainda costuma acompanhar de perto jogos de Eibar, Real Madrid Castilla e do time juvenil do Betis, onde atuam seus filhos Luca, Théo e Elyaz, respectivamente. Enzo, o primogênito do craque, também é jogador profissional de futebol, mas está desempregado desde o fim da temporada passada, quando deixou o Fuenlabrada, da terceirona da Espanha.