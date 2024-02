Dia de Champions: Melhor Barcelona pós-Messi tenta voltar a ser relevante

Também protagonizaram alguns vexames históricos, como a goleada por 8 a 2 aplicada pelo Bayern de Munique nas quartas de 2020 e o 4 a 1 sofrido ante o Paris Saint-Germain nas oitavas do ano seguinte.

Mas o maior fiasco de todos foi ficar sem dinheiro para pagar o salário daquele que é o seu maior jogador de todos os tempos. O adeus de Messi foi uma espécie de ponto final da era de ouro de um clube que já andava decadente, mas que ainda se orgulhava de contar com o craque máximo de sua geração.

Desde a saída do camisa 10 argentino, o Barça vem tentando se reorganizar. Mesmo que as finanças ainda não estejam em dia, o time ainda consegue fazer alguns movimentos ousados no Mercado da Bola, como contratar Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan.

Os resultados têm oscilado bastante. Na temporada passada, os catalães mandaram bem no Campeonato Espanhol (foram campeões), mas caíram precocemente na Champions. Agora, ocupam só o terceiro lugar na La Liga. Em compensação, terminaram a fase de grupos do torneio europeu na liderança da sua chave e estão com o caminho aberto para recuperar um pouco da sua imagem como força global.

Ao contrário do Barcelona, que praticamente já jogou a toalha no seu campeonato nacional e quer apenas ir o mais longe possível no torneio europeu, o Arsenal continua brigando nas duas principais frentes da temporada.