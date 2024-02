Dia de Champions: Time com duas derrotas na temporada é promessa de zebra

De tempos em tempos, a Liga dos Campeões da Europa é surpreendida por algum clube de fora do tradicional grupo dos tradicionais favoritos alcançando as fases mais avançadas da competição e até sonhando com o título.

Nos últimos anos, esse papel foi ocupado por Villarreal, RB Leipzig, Ajax, Roma e Monaco, que chegaram até as semifinais, além do Tottenham, que foi além e só perdeu mesmo no jogo que valia o título.

Desta vez, o maior candidato a honrar o posto de zebra e deixar o primeiro escalão do futebol mundial boquiaberto é um time que só perdeu dois jogos na atual temporada e que somou até o momento 62 dos 66 pontos possíveis no seu campeonato nacional.