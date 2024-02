'Time de Hitler' e 66 anos de jejum: o gigante alemão ameaçado de falência

Para o Schalke 04, um dos times mais tradicionais da história do futebol da Alemanha, manter-se na segunda divisão é uma questão de sobrevivência.

A equipe de Gelsenkirchen, que já foi a potência número um do país antes da explosão do Bayern de Munique, corre risco de fechar as portas e recomeçar do zero caso seja rebaixado nesta temporada.

Atolado em dívidas na casa de 165 milhões de euros (R$ 882,7 milhões), o Schalke não deve conseguir obter a licença necessária para atuar na terceira divisão por conta da sua saúde financeira insolvente.