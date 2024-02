Dono do Botafogo sofre também no exterior e pode ser rebaixado em 2 países

O OL, sigla pela qual é conhecido, está momentaneamente na 13ª colocação do torneio, com 22 pontos. A diferença para o Lorient, 16º e primeiro integrante do grupo do descenso, é só de três pontos. Ou seja, de uma vitória.

A notícia boa para Textor é que a equipe tem dado sinais de que está em franca evolução. Depois de demorar 12 rodadas para conseguir a primeira vitória na temporada, o Lyon vem agora de dois triunfos consecutivos (sobre Olympique de Marselha e Montpellier), sua melhor sequência em 2023/24.

Mas, para conseguir essa reação, o dono do Botafogo precisou abrir os cofres. Depois de ficar sem contratar na janela de julho/agosto por conta de uma punição por violações econômicas, a equipe francesa foi quem mais gastou no mundo inteiro no Mercado da Bola de janeiro.

Foram 56,1 milhões de euros (R$ 300 milhões) investidos na chegada de novos jogadores, inclusive dois que vestiam a camisa alvinegra aqui no Brasil até dezembro: o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson.

E o Botafogo?

Mesmo com uma campanha abaixo das feitas por Fluminense e Flamengo, o Botafogo tem se mantido firme no G4 do Estadual do Rio, o grupo de times que se classificarão para as semifinais.