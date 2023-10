Pela primeira vez, Hojlund enfrentará o clube onde se lançou como jogador profissional, apenas três anos atrás, e também onde atuam seus dois irmãos mais novos: os gêmeos Emil e Oscar.

Ambos têm 18 anos, são meio-campistas e estão começando agora a ter oportunidades na equipe de cima do campeão dinamarquês.

Oscar já tem sido relacionado para todas as partidas e até participou do jogo contra o Galatasaray, na primeira rodada da Champions. Já Emil ainda se reveza entre a base e o profissional, mas chegou a ficar no banco em duas partidas da fase preliminar do torneio europeu.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da temporada seguinte, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho de 2024. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.