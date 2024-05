Endrick passa em branco na despedida, e Palmeiras só empata com San Lorenzo

O Palmeiras volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pelo Campeonato Brasileiro. O San Lorenzo, por sua vez, joga na segunda-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino.

Palmeiras domina posse de bola, mas San Lorenzo é mais perigoso

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com o trio do bilhão como titular: Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Era o que a maioria dos torcedores queria ver antes da despedida de Endrick. No entanto, faltou muita criatividade à equipe mesmo com mais de 70% de posse de bola. O goleiro Altamirano não foi exigido nenhuma vez na primeira etapa pela falta de ofensividade.

Já o San Lorenzo, que entrou em campo querendo o empate, se fechou com uma linha de cinco defensores e quatro no meio-campo — à espera de um contra-ataque. E a grande chance da primeira etapa foi do clube argentino: Aníbal Moreno se atrapalhou com a bola, Bareiro roubou e deixou Remedi em ótimas condições para marcar, mas o meio-campista chutou por cima.

Abel mexe no time, mas Palmeiras cai na "catimba" argentina

O técnico do Palmeiras deixou o time mais ofensivo no 2º tempo. Colocou em campo Flaco López e Rony nos lugares de Raphael Veiga e Estêvão, que não foram bem, para buscar o resultado. Mas seguiu criando pouco, e facilitando o jogo defensivo do San Lorenzo.