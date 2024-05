'Diniz está enlouquecendo': RMP e Milly debatem virada emocionante do Flu

Campeão da Libertadores, o Fluminense venceu o Alianza Lima de virada por 3 a 2 no Maracanã e avançou em primeiro. No Fim de Papo, os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado debateram mais uma vitória emocionante do Dinizismo. Milly vê um time vulnerável, mas que está renascendo. Já para RMP, a equipe está um caos.

Milly: 'Fluminense está vulnerável, mas tem um time querendo renascer'

O Fluminense está com uma defesa periclitante, esses gols de cabeça tem sido regulares, constantes. O Fluminense foi embora pro intervalo perdendo o jogo e aí logo na volta empatou imediatamente e depois levou a virada, então foi de novo um jogo de superação. A impressão que a gente tem dessa tensão é porque a gente espera mais hoje do Fluminense, a gente quer ver um time que jogue bonito, que ganhe mais tranquilo, mas não vai ser assim. A defesa ainda está desarrumada