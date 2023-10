Serviço militar obrigatório

Em 2016, depois de disputar uma Copa São Paulo e participar de apenas um jogo oficial pela equipe principal do Flamengo, o goleiro resolveu mudar de ares e tentar a sorte no futebol de Israel.

Por ter família de origem judaica, Tenenbaum recebeu a cidadania israelense. E, com ela, veio a obrigatoriedade de servir ao exército do país, obrigação comum a todos os cidadãos adultos residentes no país.

Durante 24 meses, o jogador fez visitas regulares (diárias, durante a maior parte do tempo) aos quartéis para receber treinamento militar e se colocar à disposição do governo de Benjamin Netanyahu.

Por conta de um acordo entre o Maccabi Tel Aviv e o exército, o goleiro teve direito a licenças especiais para viajar e poder defender seu clube e também realizou mais trabalhos administrativos nas Forças Armadas do que atividades que gerassem um desgaste físico que pudesse prejudicar sua performance como atleta.

Risco de ir para guerra?

Apesar de ter feito parte do exército durante dois anos, Tenenbaum não corre risco (pelo menos neste momento) de ser convocado para lutar no novo capítulo da longa batalha travada entre israelenses e árabes no Oriente Médio.