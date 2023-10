Dois anos atrás, empolgado com as sucessivas boas campanhas no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, o Flamengo decidiu que havia chegado a hora de expandir suas fronteiras para além da América do Sul e entrar no mercado europeu.

O clube carioca apresentou então ao seu Conselho de Administração um projeto para comprar o Tondela, equipe que então disputava a primeira divisão do Campeonato Português.

A ideia de ter sob seu comando um time de uma das principais ligas nacionais do Velho Continente tinha vários objetivos. O mais óbvio deles: conseguir expor para os maiores compradores do mundo alguns jovens jogadores formados no Fla que não conseguem espaço na equipe rubro-negra.