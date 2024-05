Time de CR7 ou equipe de Neymar: Arábia vira 'única opção' para Casemiro

Os clubes sauditas são conhecidos mundialmente por pagarem salários bem acima dos praticados até mesmo no primeiro escalão da Europa, ou seja, por terem inflacionado o Mercado da Bola. Não à toa, sete dos dez jogadores mais bem remunerados do planeta atuam na Saudi League.

Foi com essa estratégia que eles conseguiram atrair para seu campeonato nacional nomes do porte de Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané e N'Golo Kanté, reforços que pareciam impossíveis para equipes do Oriente Médio até pouco tempo atrás.

Declínio técnico

Casemiro foi um dos jogadores mais criticados pela imprensa inglesa na recém-encerrada temporada do United, que terminou o Inglês na oitava posição, 31 pontos atrás do campeão, Manchester City.

O brasileiro perdeu espaço no meio-campo com a ascensão do garoto Kobbie Mainoo e terminou o ano quebrando o galho como zagueiro.

Devido ao alto custo do camisa 18 e da diminuição da sua importância no time, a saída do volante virou um dos principais pontos da reformulação de elenco que a nova gestão dos Red Devils pretende fazer para a próxima temporada.