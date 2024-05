Como Ancelotti fugiu da seleção para ser maior técnico da história do Real

Pelos planos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a final da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado, contra o Borussia Dortmund, seria o último ato de Carlo Ancelotti como técnico do Real Madrid.

Mas o italiano não quis seguir o desejo do cartola com quem negociou no ano passado. No lugar de assumir o comando da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo-2026, preferiu renovar contrato com o clube mais vitorioso da história por mais duas temporadas.

Por trás dessa escolha está uma ambição nada modesta do veterano de 64 anos: transformar-se no maior treinador que já passou pelo banco de reservas do Real.