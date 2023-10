Sem vencer há seis jogos, com apenas um triunfo nas últimas nove partidas e cada vez mais distante da briga pelo título brasileiro, Abel Ferreira vive seu pior momento como técnico do Palmeiras.

Tratado quase como uma unanimidade pela torcida desde o início da sua vitoriosa jornada pelo clube, há três anos, o português tem visto crescer dentro da comunidade alviverde as críticas ao seu trabalho e até mesmo a ideia de que é hora de uma mudança no comando do time.

Mas será que Abel, cujo contrato com o clube paulista vai até dezembro do próximo ano, já foi demitido de alguma equipe onde trabalhou como treinador? É essa pergunta que o "Blog do Rafael Reis" responde logo abaixo.