IA escolhe Harry Kane como melhor jogador do mundo; Vini Jr. fica só em 21º

O problema é que 20 jogadores em atividade na primeira divisão dos cinco principais campeonatos nacionais da Europa (Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês) performaram melhor que ele.

De acordo com o "WhoScored?", o grande jogador da temporada europeia é o centroavante inglês Harry Kane. Artilheiro da Bundesliga, com 36 gols, o astro do Bayern de Munique teve média 7,82.

O goleador tem um quase um empate técnico com Jude Bellingham, seu compatriota que veste as cores do Real. O companheiro de Vini Jr. e finalista da Liga dos Campeões da Europa recebeu 7,81. O guineense Serhou Guirassy, revelação do Stuttgart, completa o pódio, com 7,73.

Kane sucede Lionel Messi no posto de melhor do mundo (ou, pelo menos, da elite do Velho Continente). Na temporada passada, o argentino, que então defendia o Paris Saint-Germain, ganhou nota 8,28.

Melhores da temporada

O "Blog do Rafael Reis" publica desde a semana passada e até o próximo sábado uma série de reportagens, rankings e análises mostrando o que de melhor aconteceu no futebol ao longo de 2023/24.