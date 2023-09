No total, 26 clubes do país do futebol geraram atletas para esta edição da Liga dos Campeões. A lista inclui times pouco relevantes no cenário nacional, casos do Trindade (GO), primeira casa do meia-atacante Galeno (Porto), e do Ituano, de onde saiu Gabriel Martinelli, um dos principais nomes do Arsenal.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da temporada seguinte, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho de 2024. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.

Clubes que mais revelaram para Champions

1 - SÃO PAULO (7): Antony*, Casemiro, David Neres, Éder Militão, Ederson, Morato e Newerton

2 - CORITIBA (3): Igor Paixão, Samuel Portugal e Vitor Carvalho

3 - AVAÍ (2): Gabriel Magalhães e Raphinha

CORINTHIANS (2): João Victor e Marquinhos

FLAMENGO (2): Natan e Vinícius Júnior

INTER (2): Juan Jesus e Vinícius Tobias

PALMEIRAS (2): Fernando e Gabriel Jesus

SANTOS (2): Felipe Anderson e Rodrygo