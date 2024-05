Ney Matogrosso: 'Cheguei a transar com 15 pessoas ao mesmo tempo'

Namoro e término com Cazuza: "Fui completamente apaixonado, mas era difícil conviver com os dois Cazuzas que havia nele. No lado público, se mostrava agressivo, louco, bêbado e cheirava muito pó. Já na intimidade, era o oposto. Foi uma das pessoas mais encantadoras que conheci".

A relação durou três intensos meses. Uma vez, ele sumiu por quatro dias e apareceu na minha casa sujo, fedendo, com um traficante a tiracolo. Discutimos, e Cazuza cuspiu em mim. Aí dei um tapa na cara dele e o mandei ir embora. Seguimos amigos, nos amando, mas sem sexo.

Morte de Marco, outro namorado, vítima de Aids. "Eles [Marco e Cazuza] receberam o diagnóstico na mesma época. Cazuza morreu e, dois dias depois, foi a vez do Marco, em 1990".

Preconceito com Aids: "Era um período diferente de hoje. As pessoas tinham medo até de encostar em alguém com Aids. Em uma ocasião, fui levar o Marco, detonado, ao médico, e não queriam que entrássemos no elevador. Cazuza morava perto de mim. Ia visitá-lo e massageava seus pés quando já não conseguia se levantar".

Além do Cazuza e do Marco, treze amigos, alguns que eu havia namorado, se foram num período curto.

Nude vazado em 2021: "Estava flertando com alguém, que me mandava fotos e eu enviava de volta. Percebi quase imediatamente que tinha postado errado, e logo começaram a me ligar. Sei que nunca mais vai sair da internet, mas não fico constrangido. Espero que façam bom uso".