Você ainda será manipulado por uma IA que imita pessoas

Isso em si já demonstraria a capacidade de compreensão e geração de resposta da IA, mas o aspecto mais fascinante da demonstração da OpenAI é a nova "personalidade" do ChatGPT. Essa evolução permite uma interação mais fluida e natural, quase como uma conversa com outro humano.

A experiência do usuário foi ajustada para ser a mais envolvente e empática possível, com um tempo de resposta quase imediato e com uma voz feminina emotiva e até sensual em alguns momentos.

Antes mesmo do lançamento da OpenAI, circulava um boato de que o produto seria algo parecido com uma assistente similar a protagonista do filme "Her".

Dito e feito.

Inclusive, até a voz da IA ficou parecida com a da personagem, o que levou a atriz Scarlett Johasson a fazer uma crítica pública após ter dito que havia recusado o pedido da OpenAI para usar sua voz. A empresa se comprometeu a mudar a voz do seu assistente para evitar confusão.

Tudo isso aconteceu estrategicamente um dia antes do tradicional evento Google I/O. Todo mundo estava esperando que a empresa de Mountain View fosse apresentar novidades no universo de IA, então a dona do ChatGPT se antecipou para criar antes o seu burburinho nas redes sociais.