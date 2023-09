O que aconteceu?

Em 2020/21, a fase de grupos da competição europeia contou com a participação de 71 jogadores brasileiros. Na temporada seguinte, esse número caiu para 65. E, na edição passada, despencou para 48.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Com a nova queda, a presença do país na Champions baixou da casa de 40 atletas pela primeira vez desde a virada do século. Em contrapartida, já houve mais de 90 compatriotas de Romário e Ronaldo Fenômeno inscritos em uma única edição do torneio nos anos 2000.

Na versão 2023/24 do torneio continental, 19 dos 32 clubes participantes contam com pelo menos um brasileiro. Benfica, Porto e Real Madrid possuem os elencos mais "abrasileirados", com quatro nomes cada.

Vale ressaltar que todos esses números não são relativos ao país de nascimento de cada atleta, mas sim a sua "cidadania futebolística" divulgada pela Uefa, promotora do torneio. Pepe (Porto), Matheus Nunes (Manchester City) e Rony Lopes (Braga), por exemplo, nasceram no Brasil, mas são considerados portugueses porque passaram por processo de naturalização e defenderam a seleção lusa.

Adeus da Champions

Essa será a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da temporada seguinte, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.