América faz o gol mais asqueroso do ano e ganha do Santos

Se ontem no Morumbi o goleiro Axel, do Águia Marabá, fez a defesa mais espetacular da temporada brasileira, hoje, no Horto, o atacante Renato Marques fez o gol mais nojento do ano, ao se aproveitar de lesão do goleiro João Paulo, aos 15 minutos.

Curiosamente daí para frente, o América, que jogava melhor, caiu de rendimento, como se jogasse envergonhado.

E o Santos, tomado pela ira dos injustiçados, melhorou até empatar com William, o do calote, aos 29.