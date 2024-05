Como seria a internet se o Google não tivesse matado o Orkut?

É curioso a gente pensar como é distante a ideia do Orkut para o que a gente entende hoje por rede social. Nós somos bombardeados todos os dias com publicações de pessoas que a gente não conhece, de assuntos que a gente teve interesse em algum momento e o algoritmo jura que a gente tem interesse

Helton Simões Gomes, colunista do UOL

Eu vejo hoje um cansaço das redes sociais, sabe? Me sinto cansado, mas ao mesmo tempo não consigo me libertar porque as conversas estão acontecendo ali e você se sente na necessidade de estar ali

Diogo Cortiz, colunista do UOL

Para Diogo, as recomendações do algoritmo inviabilizam que a própria pessoa faça uma curadoria do que ela quer ver.

"Se o Orkut existisse hoje com as mesmas configurações, talvez ele não tivesse mais razão de ser, porque as pessoas nem sabem mais quais são as preferências delas", brinca Helton.

Seu próximo crush pode ser uma IA