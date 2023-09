E o próprio Modric só não se transferiu para a Arábia na última janela de transferência porque preferiu ficar quietinho na Espanha, mesmo com a possibilidade de ganhar bem mais no Oriente Médio.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A vez da nova geração

Com o fim de linha (pelo menos no cenário europeu) dos jogadores que formaram o primeiro escalão do mundo da bola ao longo de cerca de uma década e meia, a Champions testará agora o protagonismo de uma nova geração de astros que já vem sendo maturada há algum tempo.

O centroavante norueguês Erling Haaland, por exemplo, foi campeão da última temporada com o Manchester City e artilheiro de duas das três últimas edições do torneio. Isso tudo com apenas 23 anos.

Dois anos mais velho que o centroavante nórdico, Kylian Mbappé já era o principal jogador do Paris Saint-Germain mesmo quando tinha a companhia de Messi e Neymar. Agora sozinho, sonha em levar os franceses ao primeiro título.

O representante do Brasil nesta disputa da nova geração é Vinícius Júnior. Com a mesma idade de Haaland, já levantou uma Orelhuda com o Real Madrid. Mesmo jogando no mais alto nível, ainda precisa quebrar o muro que o tem separado de concorrer nos principais prêmios individuais, como a Bola de Ouro, para os quais ainda nem tem sido indicado como finalista.