Empate técnico

Artilheiro da última edição e principal jogador do City, Haaland divide com Kylian Mbappé (PSG) o posto de jogador mais valioso da competição. Cada um deles tem preço estimado em 180 milhões de euros (R$ 932,9 milhões). O brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, completa o pódio, com 150 milhões de euros (R$ 777,4 milhões).

Essa será a última edição do torneio europeu no formato atual. A partir da temporada seguinte, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho de 2024. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres

Os 10 elencos mais caros da Champions

1 - Manchester City (ING): 1,18 bilhão de euros

2 - Arsenal (ING): 1,09 bilhão de euros

3 - Paris Saint-Germain (FRA): 1,04 bilhão de euros

4 - Real Madrid (ESP): 991 milhões de euros

5 - Bayern de Munique (ALE): 897,1 milhões de euros

6 - Manchester United (ING): 882,3 milhões de euros

7 - Barcelona (ESP): 814,3 milhões de euros

8 - Newcastle (ING): 598 milhões de euros

9 - Napoli (ITA): 577,6 milhões de euros

10 - Milan (ITA): 529,2 milhões de euros