Charles Leclerc lidera último treino antes da classificação em Mônaco

Não que o fim de semana esteja sendo tranquilo para ele. Verstappen reclamou muito do carro e disse que sua Red Bull estava lidando pior do que o esperado com as ondulações e zebras de Mônaco Mas o tricampeão conseguiu encaixar uma sequência de voltas rápidas pela primeira vez no semana nos minutos finais da última sessão, e ganha confiança para a classificação.

A quarta colocação ficou com Oscar Piastri, da McLaren, que ainda não apareceu tão forte quanto era esperado em Mônaco. E o quinto colocado, Sergio Perez, terminou a sessão dizendo para a Red Bull que eles têm "muito trabalho a fazer" para superar os rivais. Após o treino livre, as equipes fazem as modificações finais nos carros antes da classificação. A partir do momento em que os carros vão para a pista pela primeira vez, eles não podem mais ser alterados até o início da corrida.

As Mercedes, que tinham aparecido bem na sexta-feira, ficaram para um pouco para trás. O chefe Toto Wolff tinha dito que seria necessário tirar um pouco do ritmo de classificação para ajudar os pneus na corrida, mas mesmo assim Hamilton fechou a três décimos de Leclerc.

A sessão foi interrompida no início por uma bandeira vermelha causada por Valtteri Bottas, que tocou o guardrail no terceiro setor, no trecho dos esses da piscina. Esse costuma ser o trecho mais complicado para os pilotos também na classificação, pois são duas chicanes apertadas e de alta velocidade. Outra parte complicada é a freada para a primeira curva, pois há uma ondulação bem no ponto de freada que desestabiliza os carros.