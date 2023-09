O recorde atual pertence ao Real Madrid, que recebe 70 milhões de euros (R$ 363,2 milhões) anuais da empresa do ramo de viagens aéreas Emirates por um acordo cuja duração vai até 2026.

O curioso é que a Emirates também aparece em outro clube do top 10 dos maiores patrocínios do futebol mundial. Seu acordo com o Arsenal paga 45 milhões de euros (R$ 233,2 milhões) por temporada e é o nono colocado do ranking. Além de ser patrocinadora principal dos "Gunners", a companhia também batiza o estádio do clube inglês.

Mesmo antes do recém-firmando contrato com a Qualcomm, o United também já aparecia na lista. Com faturamento anual de 55 milhões de euros (R$ 285,5 milhões) anual, ele dividia o quarto lugar com seu arquirrival de cidade, o Manchester City.

E no Brasil?

Mesmo os maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro estão bem distantes da realidade do primeiro escalão do futebol europeu.

O acordo do Palmeiras com a Crefisa, o mais lucrativo do país, prevê o pagamento de R$ 80 milhões (menos de 15,5 milhões de euros) anuais e não se limita ao peito da camisa. As empresas da presidente Leila Pereira possuem exclusividade de exposição no uniforme alviverde.