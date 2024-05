Washington Rodrigues, o "Apolinho"

Fosse no antigo Maracanã, seria a festa de "geraldinos e arquibaldos". Principalmente no final da partida, quando o time boliviano estava "com os quatro pneus arriados".

Se vencer o Millonarios no dia 28, novamente no Rio de Janeiro, o Flamengo vai à próxima fase do torneio. Assim, sairia com "ferimentos leves" após se complicar sem a menor necessidade.

Como deve ficar em segundo no grupo, no mata-mata, pode pegar um adversário de peso. Palmeiras, São Paulo, River Plate e Atletico Mineiro são reais possibilidades.

Se um deles cruzar o caminho do campeão carioca, vai ser "briga de cachorro grande". O time deve avançar, mas antes de golear o Bolívar, quem "acabara de chegar (ao Maracanã) foi São Judas Tadeu".

Notas do blog:

(1) Entre aspas, algumas das inúmeras, das incontáveis frases e expressões criadas por Washigton Rodrigues. O "Apolinho" foi o maior e mais criativo comunicador que o já rádio já teve. Rubro-negro até a medula, ele morreu durante a vitória do Flamengo.