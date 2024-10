Vini sem a Bola de Ouro: presidente do Real determinou boicote à premiação

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, determinou que o campeão europeu não tenha representantes na premiação da Bola de Ouro.

O dirigente tomou a decisão depois que vazou o resultado oficial, com a vitória do volante espanhol Rodri, jogador do Manchester City.

Depois que os merengues souberam antecipadamente do resultado, a organização do prêmio tentou negar, mas não conseguiram convencê-los