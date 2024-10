Vitórias brasileiras sinalizam um problema para a Conmebol na Libertadores

Em 2021, Athletico e Red Bull Bragantino jogaram a final da Sul-americana para um Estádio Centenário deserto. Ficou feio.

Não por acaso, em 2023, quando o Corinthians foi eliminado, a Conmebol tirou a decisão do maior estádio uruguaio. O cotejo foi transferido para Maldonado.

LDU de Quito e Fortaleza jogaram a final do ano passado no extremo sul do continente. Perto de Punta del Este.

Não será surpresa se, confirmada a final entre Atlético Mineiro e Botafogo, o jogo vá para um estádio não tão grande. Onde não sobrem tantos lugares.

Como o José Amalfitani, do Vélez Sarsfield, também palco de partidas da Copa do Mundo de 1978. Hoje lá cabem aproximadamente 49 mil torcedores. A ver.