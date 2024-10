Violência policial contra torcedores usada para vitimizar uruguaios presos

Uma falsa narrativa tenta vitimizar os torcedores detidos, que foram os personagens de enorme confusão na semana passada. Chegaram à praia no Rio de Janeiro antes do amanhecer e deram início à série de problemas que foram observados.

Uma das falsas versões trata de uma suposta união entre torcedores dos clubes cariocas contra os do Peñarol. Uma tolice, algo absolutamente impossível. O confronto foi com a própria comunidade local e depois com a polícia.

Você acha que torcedores de River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing e Independiente fariam uma união? Ou os barras de Peñarol e Nacional dariam as mãos? Mas de tanto que se repetem essas fake news, há mais gente nelas acreditando.

Em 2019, antes de Flamengo x Peñarol, hinchas do mesmo time uruguaio brigaram com brasileiros na praia de Copacabana. Um homem de 54 foi atingido quando tentava apartar e passou dez meses internado, antes de morrer.

Leia: Morte de torcedor do Fla tem processo arquivado

"Um ônibus de rubro-negros do Espírito Santo encontrou o grupo do Peñarol, que atacou os torcedores do Flamengo. Minha equipe atuou, com auxílio do 19º Batalhão. Quem foi detido não foi para o jogo, e sim para a delegacia. Quem não estava na confusão e estava no local da escolta na hora combinada, foi ao estádio", disse, na ocasião, o comandante do Bepe/PMRJ, tenente-coronel Silvio Luiz.