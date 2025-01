Com virada à paulista, São Paulo é penta na Copinha

E sobrava em campo o lateral-esquerdo alvinegro Denner, 16 anos, candidato a novo Wladimir e autor do golaço da abertura do placar.

Os Garotos de Cotia voltaram com a faca entre os dentes para o segundo tempo em busca do empate e da virada, expostos às bolas esticadas nos contra-ataques dos Filhos do Terrão.

Kauê trabalhava sem parar até que, aos 61, em novo escanteio e nova cabeçada, Andrade empatou, com falha do goleiro.

Cada bola aérea são-paulina era um alerta de gol para a defesa corintiana.

E mais uma, aos 65, rendeu o 3 a 2 a Paulinho, para estabelecer a virada sensacional. Ryan já não fazia falta alguma e o pentacampeonato estava à altura dos pés tricolores.

Pelo conjunto da obra, o título veio com justiça para os Garotos de Cotia, oito vitórias e um empate na campanha e com duas viradas inesquecíveis nas semifinais, sobre o Criciúma, e na final.