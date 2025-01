Vini Jr., Mbappé, Bellingham? Não! Raphinha!!!

Aí, no quinto minuto, em contra-ataque armado por Vini, Mbappé fez um golaço: Real Madrid 1, Barcelona 0.

Foi tudo que os madridistas fizeram no primeiro tempo, porque foram atropelados pelos catalães que atuaram como se estivessem num bólido de Fórmula 1 contra uma defesa de bonde.

Enfiaram 4 a 1 com gols de Raphinha em jornada espetacular, mais um do menino Yamal, outro do veterano Lewandowski e mais um de Balde, com passe de Raphinha.

Nem bem o segundo tempo começou, aos 2 minutos, e Rodrygo acertou um tirambaço no travessão, mas, como havia acontecido no primeiro tempo, no minuto seguinte, também em contra-ataque, Raphinha fez festa na defesa adversária e marcou o 5 a 1.

Tudo indicava a goleada histórica, mas, aos 11, o Barça perdeu o goleiro Szczesny, expulso por falta em Mbappé que foi convertida em golaço de Rodrygo: 5 a 2 e 11 merengues contra 10 blaugranas.

O arqueiro polonês deve ter ficado arrependido porque se deixasse o francês fazer o gol o resultado seria o mesmo, mas com 11 contra 11. Peña, gelado, nem viu.