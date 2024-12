Grêmio se safa, São Paulo honra a camisa

O Grêmio fez belo primeiro tempo em sua casa, fez 2 a 0 no apático São Paulo e só não fez quatro porque o chileno Aravena estava em tarde infeliz.

Cristaldo e Ruan, contra, aos 36 e 45 minutos, puseram o tricolor gaúcho na frente e com os 44 pontos que praticamente o deixam na Série A.

O São Paulo até dava motivos para os teóricos da conspiração acharem que o time estava sendo camarada com os rivais, mas, felizmente, voltaram com outro espírito no segundo tempo, diminuíram com um golaço de Luiz Gustavo e por pouco não empataram.