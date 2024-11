Renato Gaúcho deve ser deixado às moscas

Corta para os anos 2019 a 2022, mesmo na democracia, a imprensa, infelizmente, jamais fez um ato sequer contra a truculência do então presidente contra repórteres e veículos.

Corta para 2024, um técnico de futebol pressionado pelos resultados resolve soltar os cachorros contra jornalistas esportivos que o criticam".

Por coincidência, mais um gaúcho, Renato Portaluppi, que não se limitou a soltar os cachorros, mas convocou os torcedores milicianos a intimidar os jornalistas, "que são conhecidos, têm filhos em escolas etc".

Não é possível conviver com ameaças desse tipo sem protestar, sem levantar e ir embora da sala de entrevistas, sem deixar que o covarde falastrão fique a falar para as paredes.

Ele se acha acima do bem e do mal, virou estátua no Grêmio e logo a verá transformada em sal.

Não suporta as comparações com Roger Machado, que pegou o Inter padecendo com os mesmos problemas causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e o conduz em campanha magnífica.