A campanha da Fiel para pagar o estádio e 1976

Corintianos na faixa dos 30 anos de idade andam dizendo que a campanha arquitetada pela Gaviões, e em surpreendente arrecadação inicial para pagar o estádio em Itaquera, está para os dias de hoje como esteve a invasão do Maracanã em 1976.

Então, cerca de 70 mil fiéis dividiram o que era o maior estádio do mundo com a torcida do Fluminense em semifinal do Campeonato Brasileiro, vitória alvinegra nos pênaltis depois de 1 a 1 no tempo normal.

Dizem os corintianos dos anos 1970 que foi o maior deslocamento de massa em tempos de paz da história da humanidade, quando os 400 quilômetros da Via Dutra se transformaram em Avenida Corinthians — e deixaram estupefato o tricolor Nelson Rodrigues.