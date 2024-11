A impecável decisão da Corte de Haia

A Corte de Haia emitiu mandados de prisão por crimes contra a humanidade para Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Mohammed Deif, líder do Hamas.

Com o que deverão ser presos se pisarem em qualquer dos 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, entre estes a Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido, Senegal, Japão e Uruguai.

Decisão equilibrada e justa que atinge dois terroristas impiedosos, um com poder incomensurável, outro que sempre agiu nas sombras.