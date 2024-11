As Brabas saíram na frente

A vantagem mínima foi pequena para as Brabas que ainda carimbaram o travessão das Palestrinas e perderam pelo menos mais uma chance claríssima de gol, quando Gabi Portilho fez maravilhosa jogada pela direita, foi fominha ao não passar para Milene livre na cara do gol, e acabou chutando em cima da goleira Tapia.

No segundo tempo, que vi de esguelha, o Palmeiras foi mais corajoso, faltou frieza para empatar quando Dudinha chutou o empate por cima e, aos 50, faltou sorte quando Poliana cabeceou e Paulinha salvou na linha fatal.

Quase 35 mil corintianos estiveram em Itaquera.

Na próxima quarta-feira, no Brinco de Ouro, as Brabas jogarão pelo empate para ser pentacampeãs estaduais e fecharem temporada perfeita, 100%, campeãs de tudo que disputaram em ano difícil, de encontro com novos caminhos, muitas dificuldades e equilíbrio com o qual não estavam habituadas.

As Palestrinas serão obstáculo considerável para evitar nova conquista.

Pena que fora da casa delas, porque a "feminista" Leila Pereira não dá a elas o respaldo que merecem.