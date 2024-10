A melhor derrota da vida do Botafogo

Era hora de ter a cabeça fria que Aguerre não teve e não cair em provocações e perder jogador para a sensacional final diante do Galo, que merece ir para o Mané Garrincha, em Brasília, para quem o confunde com o Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

No lugar de Aguerre, entrou De Amores — e bote amores nisso, hermanos!

Ainda antes do 10° minuto, bola na mão em dividida com Tiquinho resultou em pênalti marcado pelo chileno, contestado com razão pelo VAR e devidamente anulado.

Tchê Tchê e Vitinho, amarelado, saíram e Eduardo e Mateo Ponte entraram.

Artur Jorge fazia a chamada administração de danos.

O Botafogo saboreava demais a derrota, em contagem regressiva para a decisão. Poderia, e deveria, ser menos complacente.