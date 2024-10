Intensamente, suavemente

Ele dava os melhores conselhos, mesmo sendo simplesmente incapaz de guardar um único segredo. Sempre que contava para ele sobre alguma garota na escola, seus amigos (muitas vezes, muitos deles) sabiam em questão de horas, com uma impressionante abundância de informações e detalhes.

Ele adorava contar piadas e fazer as pessoas rirem. As piadas eram muito boas, e ele fazia questão de repeti-las seguidamente, diversas vezes, quase compulsivamente. As piadas dele eram as únicas que ficavam ainda mais engraçadas na quinta ou sexta vez que eram contadas. Sempre da mesma maneira, com o mesmo cuidado na prosa e no tom -- que eram seguidos por gargalhadas contagiantes. Ainda não consigo imaginar como vou ficar sem elas.

Ele gostava de falar e de ouvir. Ouvia para aprender o que falar, e falava para que os outros ouvissem, atentamente. Ele odiava quando eu corrigia uma informação ou fato que ele contava, mas ele adorava que era eu quem o fazia.

As opiniões dele eram fortes, e todas, do macro ao micro, estão para sempre impregnadas em mim. Ele odiava golfe, tênis (menos o Guga), anglicismos, a frase "beijo no seu coração" e tinha uma tremenda dificuldade com a cor verde. Ele também amava os amigos, a família, o Brasil, o Corinthians, a Tropicália, os Rolling Stones, o Lulu Santos, o restaurante Rodeio, o Muhammad Ali e todos que trabalharam com ele na W, na DPZ e mais. Um dos maiores ídolos dele era Jorge Ben Jor. E ele adorava ter ídolos inteligentes, de todas as áreas, lugares, e níveis de proximidade. Ficou amigo de muitos deles e ganhou o respeito de todos.

Esses meses de internação foram horríveis, mas mesmo assim não são incompatíveis com tudo que eu contei aqui. No hospital, ele passou por momentos absolutamente extraordinários, bons e ruins, surpreendendo a todos. O mais maniqueísta dos anti-maniqueístas tinha essa capacidade de impressionar, surpreender e contradizer, aumentando sua intensa mas agora eternamente suave permanência no imaginário coletivo. Isso tudo abrangendo dos seus admiradores ao seus médicos, todos absolutamente competentes e humanos.

Ele ter passado pela primeira semana de infecção foi um milagre, dentro dos muitos que ocorreram ao longo desses meses. Esses milagres me permitiram passar mais alguns lindos momentos com ele. Sempre vou ser grato ao meu pai e sua luta por isso.

Ainda estou com muita dificuldade de digerir tudo emocionalmente, mas sei que quando conseguir o baque vai ser grande.