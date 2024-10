O ambiente é cada vez mais tóxico na CBF

O diretor de arbitragem andou hospitalizado, os que comandam a Seleção Brasileira andaram pensando em pedir demissão depois da Copa América e tiveram de ser convencidos a não fazê-lo, o próprio treinador está insatisfeito com o dia a dia que tem de cumprir no edifício um dia chamado José Maria Marin.

Rodrigues controla tudo e só se submete ao que possa vir de Brasília, seja do ministro do STF, Gilmar Mendes, seja de alguém maior que ele.

A decisão sobre as semifinais da Copa do Brasil está mantida e a única possibilidade de mudança está nas mãos do STJD — ou de poder maior que se levante.