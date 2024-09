Corinthians segue mais de mãe que de pai

Só nos acréscimos Ariel descontou para 3 a 1.

No próximo domingo o jogo será em Itaquera, às 10h, onde as Brabas venceram quase todos os jogos disputados na história do futebol de mulheres. A equipe empatou apenas uma vez na Neo Química Arena — zero a zero com a Ferroviária, pela 6ª rodada da fase de grupos desta edição do Brasileirão.

Agora podem até perder a invencibilidade por um gol de diferença que serão campeãs pela sexta vez.

As mulheres seguem sendo responsáveis pelas maiores alegrias da Fiel, verdadeiras mães da torcida que sofre com o futebol dos homens.