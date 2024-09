Inter impede a liderança do Fortaleza e o Botafogo agradece

Até fazer 1 a 0 em belíssimo gol de Alan Patrick, em jogada coletiva do Inter, aos 21 minutos, o Colorado mandou no jogo no Beira-Rio e acuou o Fortaleza como poucas vezes se viu o time cearense em busca da liderança.

Ao tentar administrar a vantagem os gaúchos se complicaram e o Tricolor do Pici começou a crescer até que Lucas Sasha, de voleio, quase empatou no que seria um golaço, aos 44.

Dois minutos depois o goleiro Anthoni, reserva de Rochet, saiu mal do gol, trombou com Fernando e deu com as mãos a bola para Titi acertar belo arremate e empatar 1 a 1.